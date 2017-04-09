Lukas Podolski: Sezonu olabilecek en iyi yerde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız

Sezon sonu için Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaşan Lukas Podolski, Galatasaray’da ilk 11’in kilit isimlerinden olmaya devam ediyor.

Alman futbolcu, yarınki Başakşehir deplasmanında da Eren Derdiyok’la beraber Aslan’ın gol yükünü çekecek. Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ve taraftarla sürekli iletişim halinde olan 31 yaşındaki futbolcu, “Sezonu olabilecek en iyi yerde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız, taraftarlarımız hiç merak etmesin” dedi. Transferiyle ilgili konuşmak istemediğini belirten tecrübeli futbolcu, “Sonunda ne olacağından bağımsız bir şekilde, takımımın başarısı için elimden geleni sahada ortaya koyacağım” ifadesini kullandı.

‘İstanbul’u çok seviyorum’

Galatasaray’da mutlu olduğunu ancak kendisine yeni bir kariyer çizeceğini anlatan Podolski, “İstanbul’u çok seviyorum. Burası benim kalbimde özel bir yere sahip. Futbolu bıraktıktan sonra da geleceğim bir yer. Birçok dostumla da görüşmeye devam edeceğim” açıklamasını yaptı.