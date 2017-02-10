Van Persie, Oğuzhan Özyakup ve Tosic'e mesaj gönderdi

Robin van Persie, kupa derbisinde ağız dalaşına girdiği Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup ve kendisini kafa ile ittiği gerekçesiyle kırmızı kartla atılan ve 4 maç ceza alan Dusko Tosic hakkında açıklamalar yaptı. "Rakip takım taraftarlarına hakaretten" PFDK'ya sevk edilip 3 maç ceza alan sarı-lacivertli takımın yıldız ismi, Hollanda medyasının ısrarlı aramaları karşısında suskunluğunu bozdu.



FUTBOL BİR EĞLENCEDİR

RvP, sahada yaşananları asla saha dışına taşımak gibi bir alışkanlığı olmadığını, bunu herkesin bildiğini ifade ederek, "Buna rağmen ısrarla düşüncemin ne olduğu soruluyor. Tosic de Oğuzhan da benim arkadaşlarım. Hem benim Oğuzhan'a sözüm var, kendisine tavla oynamayı öğreteceğim... O da daha bana suşi ısmarlayacak" diye konuştu.