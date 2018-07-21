Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hiçbir teklifin gelmediği Tolga Ciğerci elde kaldı

Yeni sezonda teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci elde kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni sezonda teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci elde kaldı. Gurbetçi oyuncuya teklif gelmemesi yönetimi sıkıntı soktu. Tolga, Galatasaray’dan yıllık 2 milyon euro net ücret alıyor.

(Güneş)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan videolu anma mesajı

TSK´dan videolu anma mesajı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA