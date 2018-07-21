Hiçbir teklifin gelmediği Tolga Ciğerci elde kaldı
Yeni sezonda teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci elde kaldı.
Yeni sezonda teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci elde kaldı. Gurbetçi oyuncuya teklif gelmemesi yönetimi sıkıntı soktu. Tolga, Galatasaray’dan yıllık 2 milyon euro net ücret alıyor.
(Güneş)
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