Fransa Cumhuriyet Savcılığı Lyon'a soruşturma açtı

Fransa Ligi'nde pazar günü başlayan ama tamamlanamayan Bastia - Lyon karşılaşması sahada çıkan iki kavgadan sonra yarıda kaldı.

Bastia Furiani Stadı'nda çıkan olaylarda ilk kavga 1905 taraftar grubu arasında başladı ve daha sonra 60 kadar taraftarın sahaya inmesi ile devam etti.

BAŞKAN AULAS MAÇA DEVAM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Bu ilk kavgadan sonra Lyon antrenörü Bruno Genesio maça devam etmek istemediğini söyledi. Bu esnada araya giren Lyon Kulübü Başkanı Hean Michel Aulas Antrenörünü sahaya tekrar dönmeye ikna etti ve iki kulübün başkanları, antrenörleri, Bastia valiliği maça devam kararı aldılar.

LYON KALECİSİ LOPES YANINA GELEN BASTİA KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNDEN ANTHONY AGOSTİNİ'Yİ İTİNCE OLAYLAR ALEVLENDİ

Sahadaki ikinci kavga ise Bastia Kulübü yöneticilerinden Anthony Agostini'nin Lyon kalecisi Antony Lopes'in yanına gelip bir şeyler söylemesi ve Lopes'in Agostini'yi iki eli ile ittirmesi üzerine başladı ve kavga yeniden alevlendi. Sahaya taraftarlar girdi ve bu kez maç iptal edildi.

Bastia Cumhuriyet Savcılığı olaylar hakkında "Holiganizm ve spor müsabakasında şiddet" sebepleri ile adli soruşturma başlattığını açıkladı.

Fransa 1. Liginde son sırada bulunan Bastia futbol kulübüne bu olaylardan sonra büyük bir ceza verilmesine muhtemel gözü ile bakılıyor.

FURİANİ STADI'NDA MART AYINDA OYNANAN BASTİA-NANTES MAÇI DA OLAYLI GEÇMİŞTİ

Öte yandan Mart ayında oynanan Bastia-Nantes karşılaşmasında Bastia seyircisinin çıkardığı olaylar yüzünden Nantes takımı stadı terk edebilmek için emniyet güçlerinin gelmesini beklemiş ve stadı polis eskortu ile terk edebilmişti.

FRANSA'DA 4 KULÜP BU SORUNU YAŞIYOR

Fransa'nın Marsilya, Lyon, PSG, Bastia gibi futbol takımlarının holiganizm ile büyük sorunları bulunuyor. Bu takımlar arasında oynanan maçlarda seyircilerin deplasmanları emniyet güçleri tarafından çok sıkı bir şekilde çember içine alınıyor.