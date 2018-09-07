Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi

Türkoğlu, TRT Spor'da Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ajans Saati programında Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı ile İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün gündeme ve federasyonun projelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne iyi başladığını belirten Türkoğlu, "Grubumuzda dört galibiyetle bir üst tura geçtik. Bu bizi biraz daha avantajlı bir konuma getirdi. İkinci turda grubumuzda Slovenya, Karadağ ve İspanya var. 14 Eylül Cuma günü Ankara'da Karadağ ile oynayacağız. 17 Eylül'de de Slovenya ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu iki maçı aldığımız takdirde Dünya Kupası'na gitme hedefimize çok yaklaşmış olacağız. Sporun, kazanmak kadar kaybetmek olduğunu ve son saniyeye kadar rehavete kesinlikle izin vermediğinin de farkındayız. Şu ana kadar bütün ekip bu işe dört elle sarıldı. Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu, 22-30 Eylül'de İspanya'da yapılacak FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "İnanıyorum ki 22 Eylül'de bizi gururla temsil edecek bir hale geleceklerdir. Kadın Milli Takımı'mızda gurur duyduğumuz bir jenerasyon var. İki defa olimpiyatlara katıldılar. Avrupa şampiyonalarında madalyalar, Dünya Şampiyonası'nda dereceler aldılar. İnşallah bu sene de iyi bir başarı elde ederek, tekrar olimpiyat hakkı kazanacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Milli formayı hak eden birçok genç arkadaşımız var"

A Milli Erkek Takımı'ndaki değişim sürecine değinen Türkoğlu, genç oyunculara güven duyduklarını dile getirerek, "Kolay bir süreç olmadığının hepimiz farkındayız ama sonuçta bu arkadaşlarımıza bir şekilde şans verilebileceğini düşünen ve onları destekleyen bir yönetimiz. Çünkü biz de gençliğimizde bu şansları iyi değerlendiren ve bir noktaya gelen insanlarız. Milli formayı gerçekten hak eden birçok genç arkadaşımız var. Formanın hakkını layıkıyla veriyorlar. Federasyon olarak bu arkadaşlarımızın liglerde daha fazla süre almalarını sağlayacak değişiklikler yaptık. Bu arkadaşlarımız daha fazla oynadıkça, süre aldıkça geliştiklerini hepimiz yakından göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Takımı'nda yaşanan değişim sürecinde oyuncuların milli formaya gösterdikleri saygının da önemli olduğunu anlatarak, "Geçen seneden itibaren yakaladığımız güzel bir hava var. Ufuk (Sarıca) hoca ve ekibinin oluşturduğu ortam ve tüm oyuncuların gerçekten istekli bir şekilde milli takıma gelmesi bizim için en önemli noktalar. Şu anda milli takımda bulunan arkadaşlarımız, milli formanın değerinin bilincinde olan oyuncular. Şu ana kadar yakalanan atmosfer anlamında iyi bir tablo sergilediğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Genç oyunculara rekabete girme şansı verilmeli"

Hidayet Türkoğlu, yabancı oyuncu sayısının 5'e indirilmesi ve antrenör kriterlerinin değiştirilerek yerli çalıştırıcıların daha fazla imkan bulmalarının sağlanmasıyla ilgili olarak, şunları söyledi: "Ben iki taraflı düşünen bir insanım. Sadece milli takımımızı düşünen bir insan değilim. Eski bir sporcu olarak bu arkadaşlarımıza rekabete girme şansının tanınması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda böyle bir hamle yaptık. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız yıl içerisinde alacakları süreyle kendilerini göstermiş olacaklar. Önce kendi kulüplerine daha sonra da milli takıma faydalı olacaklar. Bu kararı iki tarafı da düşünerek verdik. Geçtiğimiz yönetim 6 yabancıda ısrarcıydı ama biz yeni yönetim olarak 5 yabancıyla devam edilmesi ve genç arkadaşlara şans verilmesi açısından böyle bir değişiklik yaptık. Bu, hem antrenörlerimizin hem de oyuncularımızın gelişmeleri için önemli bir fırsat. İnşallah bunu iyi değerlendirirler."

"İnşallah tüm okullara saha yapma imkanımız olur"

Hidayet Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği anlaşması imzaladıkları "Haydi Sahaya" projesinin önemine değinerek, şunları kaydetti: "Sayın Bakanlarımızla birlikte basketbolumuzun gelişimi anlamında çok büyük adımlar attığımızı düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına ait tüm ilkokul ve ortaokulun bahçelerinde, gerek federasyonumuzun bütçesinden gerekse sponsorlarımızla birlikte yarı ve tam sahalar yapacağız. Mevcut potaları da yenileyeceğiz. Bu isteğimizin öncelikli sebebi çocuklarımıza bir şekilde sportif alan yaratabilmek ve onları spora teşvik edebilmek. Proje kapsamında okullarımızdaki beden eğitimi ve sınıf öğretmenleriyle iş birliği yapma hedefimiz de var. Eğitim kurumlarımız ile onlara basketbolu daha iyi öğretmek ve bu sayede onların da çocuklarımıza daha iyi öğretebilmelerini sağlayarak bir akım oluşturmak istiyoruz. Basketbolu seven ve takip eden insanların sayısını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah görev süremiz içerisinde tüm okullara saha yapma imkanımız olur ve böylece tüm gençlerimizi sporla bir araya getirebiliriz."

Haydi Sahaya projesi üzerinde bir sene çalıştıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Bu fikrin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Buradan da ona teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletmek istiyoruz. Başdanışman olarak göreve geldiğimde ilk olarak 'Türkiye'nin her yerine basketbol potaları yapalım.' demişti. Biz de verilen görevi layıkıyla yapmak için kollarını sıvayan bir ekibiz. Bu anlamda da gerek Milli Eğitim Bakanımıza gerekse Gençlik ve Spor Bakanımıza bu süreçte bizimle iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk basketbol tarihinin en başarılı ihalesi"

Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarının yeni dönemde Tivibu'da yayınlanacak olmasına dair soruyu şöyle yanıtladı: "Televizyon ihalesi için, Türk basketbol tarihinde şu ana kadar yapılmış en başarılı ihale diyebiliriz. Buna emek veren bütün ekip arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Tivibu ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladık. Erkek maçlarımızın hepsi, kadın maçlarımızın bir kısmı oradan yayınlanacak. Döviz kurlarının yükseldiği bu ekonomik süreçte yaptığımız bu anlaşma sanıyorum ki kulüplerimizi çok rahatlatacaktır. Çünkü bizim yayın ihalesi ve sponsorluk gibi anlaşmalarımızın yaklaşık yüzde 90'ı kulüplere destek amaçlı, onların daha iyi organizasyonlar gerçekleştirmesi için yapılan anlaşmalar. 2018-2019'dan itibaren kulüplerimizi maddi anlamda da çok daha iyi konuma getireceğimizi düşünüyorum. Özellikle sponsorluk ve yayın ihalesi çalışmalarında federasyon olarak bize düşen görevi layıkıyla yaptığımıza inanıyoruz."

"Yapmak istediğimiz salonun kapasitesi 10 bin kişilik"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yeni ve modern bir tesis yapacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Kariyerimin Türkiye'de geçen bölümünün tüm hikayesine Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapmıştır. Orayı yıkarken biz de çok üzüldük ama orası artık 40 yaşında bir salondu. Orası için düşündüğümüz projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaştık. Kendisi çok beğendi ve bize yeşil ışık yaktı. Orası yaklaşık 78 bin metrekarelik bir arazi. Oraya yapmak istediğimiz salonun kapasitesi 10 bin kişilik. Hem A seviyede hem alt yapılarda kadın ve erkek milli takımlarımızın kamp yapabileceği, aynı anda beş takımın kalabileceği, hem konaklayıp hem antrenman yapabileceği, içinde fizyoterapi salonundan fitness merkezine kadar, toplantı salonlarından video odalarına kadar aklınıza gelebilecek her şeyi barındıran bir salon olacak. Bu salon sadece sportif amaçla değil başka etkinlikler için de kullanılacak. Ayrıca bu salonun yanına 500-600 tribün kapasiteli beş tane daha salon yapmayı düşünüyoruz. Tüm alt yapı organizasyonlarını buraya çekmeyi amaçlıyoruz."

Yeni salonun sadece maç günü değil, 24 saat hizmet veren bir tesis olacağını aktaran Türkoğlu, "Yurt dışından edindiğimiz tecrübelerle, biz burayı nasıl yaşayan bir yere çevirebiliriz diye düşündük. Gerek yeme içme salonlarımız, gerek ticari işletmelerimiz, gerek 140 odalı otelimizle sadece maç öncesi ve sonrasında değil, maç olmayan günlerde de hem Zeytinburnu halkının hem de ulaşım kolaylığı sayesinde diğer bölge insanlarımızın da 24 saat yararlanmak isteyecekleri bir tesis inşa edeceğiz. Özellikle salonda şu ana kadar yapılmamış bir basketbol müzesi yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"İsmet Badem bize hep ağabeylik yapan bir insandı"

Hidayet Türkoğlu, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem'in vefatından dolayı büyük üzüntü yaşadığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Doğan Hakyemez ağabey olsun, Battal Durusel ağabey olsun, İsmet Badem ağabey olsun... İnsan bu haberleri alınca çok üzülüyor. Bu insanlar hem sporculuk yıllarında hem de sporu bıraktıktan sonra basketbolun içerisinde kalan ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet eden büyüklerimiz. Söyleyecek kelime bulamıyorsunuz. Bunlar bizim değerli büyüklerimiz, ağabeylerimiz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Hepsi çok iyi insanlardı. İsmet ağabey bizim bütün milli takım organizasyonlarımızda bulunan ve bize hep ağabeylik yapan bir insandı. Daha geçen gün, Battal ağabeyin cenazesinde beraberdik. Çok neşeli, şakacı bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin."