Hidayet Türkoğlu: Yarın taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir galibiyet almak istiyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı'nın hem grup hem de eşleşmeler açısında çok önemli bir mücadeleye çıkacağını söyledi.

Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlıların Letonya maçı öncesinde Metro Enerji Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

D Grubu'nda oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle Letonya mücadelesi öncesinde son 16 turuna kalmayı garantileyen A Milli Erkek Takımı ile ilgili olumlu dönüşler aldıklarını belirten Türkoğlu, "Oyuncuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı herkes gerçekten çok mutlu. Milli takımın emin ellerde olduğunu söylüyorlar. Bu, bizi mutlu ediyor. Jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Bizim için yeni bir süreç. Arkadaşlarımızın bu süreçte ellerine geçen fırsatları değerlendirmeleri bizi çok mutlu ediyor. Yarın, hem grup hem de diğer eşleşmeler açısından çok önemli bir maça çıkacağız. Tüm arkadaşlarımız, maçın ne kadar önemli olduğunun farkında. Yarın, taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Letonya maçı, turnuvada ilerleyebilmek için bir fırsat. Oyuncuların hepsine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gönlümüzden geçen Hırvatistan ile eşleşmek."

Hidayet Türkoğlu, Letonya karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini ve grubu 3. sırada bitirerek Hırvatistan'la eşleşmeyi umduklarını belirtti.

Oyuncuların geride kalan maçlarda olduğu gibi son saniyeye kadar mücadele edeceklerinden şüphelerinin olmadığını aktaran Türkoğlu, "Hırvatistan Milli Takımı ile oyuncu kalitesi olarak aynı seviyedeyiz. Grupta 4. olursak eşleşeceğimiz İspanya ise oyuncu kalitesi olarak daha önde. Ama bu basketbol. Arkadaşlarımız, İspanya ya da Hırvatistan olsun son saniyeye kadar mücadele edeceklerinin bilincindeler. Gönlümüzden geçen yarınki maçı kazanıp Hırvatistan ile eşleşmek." diye konuştu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyona başlamadan kısa bir süre önce sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan ABD asıllı milli oyuncu Ali Muhammed'in eksikliğine ilişkin ise şunları söyledi:

"Ali Muhammed'in yokluğunda B planımız hiç olmadı. Bunu hiç düşünmedik. Ali Muhammed takımın bir parçası olmak istedi ama olmadı. Bu sakatlık, turnuva esnasında da gerçekleşebilirdi. Şampiyona öncesinde bu sakatlığın yaşanması başka bir arkadaş için iyi bir fırsat oldu. Şu ana kadar onun pozisyonunda oynayan arkadaşlar da gayet iyi işler yapıyorlar."

Oyuncuların tecrübe anlamında hayatlarında ilk defa böyle önemli bir rol üstlendiklerini vurgulayan Türkoğlu, "Bu oyuncular, kendi takımlarında şu ana kadar fazla süre alamıyorlardı. Ufuk Sarıca'nın iyi bir atmosfer oluşturduğunu düşünüyoruz. Tüm oyunculara güveninin tam olduğunu her fırsatta söylüyor ve bunu da gösteriyor. Arkadaşlarımız da sağ olsun buna iyi cevap veriyorlar. Buldukları her fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar." şeklinde görüş belirtti.