Hidayet Türkoğlu'ndan Tunceli paylaşımı
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tunceli'deki helikopter kazasının ardından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Hidayet Türkoğlu, Tunceli'deki helikopter kazasının ardından 12 şehitimiz için Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Türkoğlu; "#Tunceli'de helikopter kazası sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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