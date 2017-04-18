Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Tunceli paylaşımı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tunceli'deki helikopter kazasının ardından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hidayet Türkoğlu, Tunceli'deki helikopter kazasının ardından 12 şehitimiz için Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
 
Türkoğlu; "#Tunceli'de helikopter kazası sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Referandum öncesi 'Hayır' için çalışan AGİT gözlemcisinden skandal paylaşım

Referandum öncesi 'Hayır' için çalışan AGİT gözlemcisinden skandal paylaşım

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA