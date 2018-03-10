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Higuain: Daha iyi bir kulüpte oynamadım

Kariyerinde River Plate, Real Madrid, Napoli gibi devlerin formasını giyen Gonzalo Higuain, oynadığı en iyi takımın Juventus olduğunu söyledi.

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Kariyerinde River Plate, Real Madrid, Napoli gibi devlerin formasını giyen Gonzalo Higuain, oynadığı en iyi takımın Juventus olduğunu söyledi.

RUH, KARAKTER VE KALP

Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmalarını değerlendiren Arjantinli yıldız, "Nasıl geri döndük? Ruh, karakter ve her şeyden önce kalp. Kendimize inanıyoruz. Burada önemli oduğumuzu hissediyoruz. İşler ters gittiğinde takım olgusu ortaya çıkıyor. Londra'da olan da bu." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ BİR KULÜPTE OYNAMADIM"

Oynadığı en iyi kulübün Juventus olduğunu söyleyen Higuain, "Çok mutluyum. Juventus'un bana verdiklerinden mutluluk duyuyorum. Takımın her zaferinden sonra çok mutlu oluyorum. Daha iyi bir kulüpte oynamadım." şeklinde konuştu.

"DYBALA BÜYÜK KALİTEYE SAHİP"

Dybala hakkında da konuşan Arjantinli golcü, "Her gün daha iyi oluyor. Onun yapacaklarına ihtiyacımız var. Bazı fiziksel sorunları vardı ama üstesinden geliyor. Sadece zamana ihtiyacı var. Büyük bir kaliteye sahip." dedi.

Kariyerinde River Plate, Real Madrid ve Napoli formaları giyen Higuain, bu sezon Juventus ile 36 maçta çıktı, 21 gol atıp 4 asist yaptı.

(Fotomaç)

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