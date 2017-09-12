Hikmet Karaman: Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de biraz zamana ihtiyacı var

TFF 1. Lig'e fırtına gibi giren ve 4'te 4 yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın sorularımıza verdiği yanıtlar:

- Zorluk derecesinin yüksek olduğu ligde ilk 4 haftada müthiş bir başlangıç yaptınız? Bu performansınız sırrı?

- Şu anda 4'te 4 yaptık. Transferin devam etmesi, gelen ve giden oyuncular nedeniyle takım balansını istediğimiz gibi henüz yakalayamadık. Her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Transfer dönemi bittiği için mevcut elimizdeki kadroyla hedefimiz geldiğimiz yere en çabuk şekilde yere dönmek. Takımın star, sanatçı oyuncusunun orkestraya karşı sorumluluğu vardır. Rizespor'un şampiyonluk yarışındaki rakibi kendisidir.

- Erken form takımlar için uzun maratonda sıkıntı yaratır mı?

- Biz aç bir takımız, tok bir takım değiliz. Şehre karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu bir an önce yerine getirmek istiyoruz.

- Rizespor taraftarının desteğini yeterli buluyor musunuz?

- Taraftarımızda büyük bir artış var. Önce kendimiz bir şey vereceğiz sonra taraftardan bir şey isteyeceğiz.

- Türkiye'de scout ekiplerini yeterli buluyor musunuz?

- Var olan scout ekiplerini kulüpler ne derece değerlendiriyor? Scout ekipleri önderliğinde mi transfer oluyor, yoksa bu transferleri yönetim mi yapıyor? Biz Çaykur Rizespor alarak profesyonel scout ekibini kurabilmiş değiliz. Küme düştükten sonra buna bağlı olarak planlama ve ekonomi değişiyor. Hal böyle olunca da personel azaltmaya gidiliyor. Kulübün profesyonel çalışmasıyla ilgili. Ayrıca iyi scout ekiplerine iyi para vermek gerekiyor.

- Yeni transfer ettiğiniz ve basında önemli yer bulan Lincoln nasıl bir oyuncu?

- Lincoln genç bir oyuncu. Bu tür oyunculara inanılmaz destek ve sevgi var. Oyuncuları bu destek ve sevgiyi verirken, bu türdeki oyuncuların da ayaklarını yere sağlam basması gerekir. Aradaki balans çok önemli. Biz teknik heyet olarak buna çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Geleli 10 gün oldu. Seri galibiyetler almış bir takım. 19 yaşında bir oyuncu. Gremio'dan gelmiş, yeni bir oyuncu grubuyla karşılaşıyor. Zamana ihtiyacı var.

- İlk 4 hafta sonunda 3 büyüklerin performansını nasıl buluyorsunuz?

- Son maçlara baktığınızda Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş kazandı. Aykut hoca iyi oynamasına karşın kaybediyor. Ama bu bir maraton. Sprint değil. Aykut hoca Konyaspor'da mevcut elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanarak çok başarılı bir grafik çizdi. Fenerbahçe'de biraz zamana ihtiyacı var. Büyük kulüplerde zamana ihtiyacı olduğunuzda kazanarak gitmek zorundasınız. Kazanılmadığında bu tür eleştiriler yoğunlaşıyor.

- Beşiktaş yarın Porto ile deplasmanda Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Şansını nasıl görüyorsunuz?

- Beşiktaş takımına güveniyorum. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımı. Tabii ki puan alabilirler. Dengeli bir grupta mücadele ediyorlar. Geçen sezon gruptaki son maçta şanssız bir şekilde yenildiğini gördük. Beşiktaş tecrübe kazandı. Bu deneyimini gruplara yansıtacak.

- Örnek aldığınız dünya üzerinde teknik adam var mı?

- Marcelo Bielsa.

(Skorer)