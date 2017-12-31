Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor'la anlaştı
Teknik direktör Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor'la anlaştığını açıkladı...
Aytemiz Alanyaspor'da Safet Susic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman oturdu.
Tecrübeli teknik adam, yaptığı açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'la anlaştım. Takımla bir araya gelip kamp çalışmalarına başlayacağız" dedi.
Karaman, en son TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'u çalıştırmış, 5 Ekim'de Karadeniz ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Karaman'lı Rizespor 7 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet almıştı.
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