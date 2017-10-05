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Hikmet Karaman Çaykur Rizespor'dan istifa etti

TFF 1'inci lig ekibi Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, görevinden istifa etti.

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Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman, Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ile bir araya geldi. İstifasını sunan Karaman'ın futbolcu ve yöneticilerle vedalaştığı öğrenildi. Karaman'ın istifasını kabul eden yönetimin açıklama yapacağı belirtildi.

3'ÜNCÜ DÖNEMİ SONA ERDİ

Çaykur Rizespor’da 1998-1999 sezondan görev alan ve play off finalini kaybeden Hikmet Karaman, yeşil mavili takıma 2002-2003 sezonundan yeniden dönmüş ve Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı. Karaman, ligde 19'uncu hafta sonunda alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti. 2014 yılının Aralık ayında yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Karaman ile Çaykur Rizespor geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti. Bu sezon TFF 1'inci Lig'e ilk 4 maçta 4 galibiyet alarak başlayan yeşil mavililer oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik almıştı.

KARAMAN'IN YERİNE ADAYLAR

Çaykur Rize'de Karaman'la yolların ayrılmasının ardından şu an herhangi bir görevde bulunmayan, tecrübeli teknik direktörün yerine gelebilecek adaylar şunlar;

Sergen Yalçın, Hamza Hamzaoğlu, Ertuğrul Sağlam

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