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Hikmet Karaman: Emre Akbaba Başakşehir'le anlaşamadı

Aytemiz Alanyaspor'un eski Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Emre Akbaba'nın Başakşehir'e transferinin gerçekleşmeme nedenini açıkladı.

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Aytemiz Alanyaspor'un eski Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Devre arası döneminde Emre Akbaba'nın Medipol Başakşehir'e transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. 

O dönem takımın başında yer alan tecrübeli teknik adam, 25 yaşındaki oyuncunun İstanbul ekibine transferinin gerçekleşmeme nedenini açıkladı. Karaman, "Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri, Emre Akbaba için el sıkışmıştı. Ancak son gün Emre, Başakşehir'le anlaşamayınca transfer gerçekleşmedi" bilgisini verdi. 

"Emre Akbaba A Milli Takım için büyük kazanç olacak"

Son dönemin parlayan yıldızlarından Emre Akbaba'yı öven Karaman, "Hem hücumda hem defansta yüksek şiddette koşular yapma potansiyeli var. Ancak Başakşehir'e transferi gerçekleşmeyince kafası sürekli yorgundu. Şimdi tamamen futbola konsantre oldu ve son haftalarda performansı yükseldi. Milli Takım için büyük kazanç olacak" diye konuştu.

(Milliyet)

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