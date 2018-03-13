Hikmet Karaman: G.Saray'ın ayakta durmasının, bu kadar iddialı olmasının en büyük nedeni Fatih Terim'dir

Spor Toto Süper Lig’in deneyimli teknik adamı Hikmet Karaman, 26. haftada zirveyi şekillendirecek dev maçlar öncesi Skorer’e özel açıklamalarda bulundu.

Cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik adam avantajının olduğunu vurgulayan Karaman, “G.Saray'ın ayakta durmasının, bu kadar iddialı olmasının en büyük nedeni Fatih Terim'dir. Takımın başına geçmesiyle oyuncuların sevk ve idaresi değişti. G.Saray’ın teknik adam avantajı var. Aykut hoca, sezon başından beri takımın başında. İnişli-çıkışlı sonuçlar alsa da derbide elde edeceği bir galibiyet F.Bahçe’yi yeniden şampiyonluk potasına sokacak. Derbiyi kendi evinde oynaması da bir avantaj. G.Saray, berabere kaldığı takdirde en azından F.Bahçe ile arasındaki puan farkını koruyacak.

‘Fenerbahçe hücum geçişlerinde hızlı değil’

Fenerbahçe fazla pas yaparak atağa çıkan takım. Hücum geçişlerinde rakip kaleye çabuk inen takım değil. Daha çok pas yapıp oyunu kanatlara (özellikle Dirar’ın kanadı) getiren ve Fernandao ile gol bulmayı amaçlayan bir ekip hüviyetinde. Kanatlardan yapılan ortalarda dönen ikinci topları takip ederek de gol bulmayı amaçlıyorlar. Buradaki dezavantaj şu; hücum geçişlerinin hızlı olmaması, G.Saray'ın rakibi karşılamasına ve önlem almasına olanak tanıyor. Çok pas yaptığı için de rakip yerleşiyor. Bunu Anadolu takımlarına karşı uygulayabilirsin, ama şampiyonluğa oynayan takıma karşı bu olmaz. Buna karşın G.Saray ise hücum geçişlerini çabuk yapan ve az top kaybeden bir takım. Bu maç sadece futbolcuların, teknik adamların taktik anlamda takımlarına vereceği katkının yanında hakem triosunun da performansı çok önemli.

‘Beşiktaş, Başakşehir’e karşı favori’

Son 3 maçı kazanarak zirve iddiasını gözler önüne seren Beşiktaş’ın puandaşı Medipol Başakşehir’le pazar günü oynayacağı maçı da yorumlayan Karaman, “Başakşehir’in Alanyaspor'a farklı mağlubiyetinde şunu gördük, Adebayor hücumda Başakşehir'in en önemli silahı. Ancak Beşiktaş maçında oynayacak. Alanyaspor maçında Adebayor’un yokluğu nedeniyle top hücum bölgesinde kalamadı. Beşiktaş maçında oynayacak. Bu da topun hücum bölgesinde kalmasını sağlayacak. Başakşehir maçında Alanyaspor'un takım savunmasını da alkışlamak gerekir.

‘Emre ve Epureanu’nun olmaması dezavantaj’

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden sonra oyuncuların konsantrasyonunun tamamen lige yönelik olduğunu görüyoruz. Benim bu maçta favorim Beşiktaş. Emre Belözoğlu ve Epureanu yok. Emre takımın lideri ve Adebayor’u oyuna sokan birinci adam. Defansta da Epureanu, defanstan çıkan pas paylaşımının önemli adamı. Orta saha oyuncularını olumlu pasla destekleyen bir oyuncu. Hava toplarında da etkili. Bu da Başakşehir'i olumsuz etkiler. Quaresma'nın cezası nedeniyle olmaması da Beşiktaş için dezavantaj.