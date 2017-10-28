Hikmet Karaman: Ozan Tufan'ı Crystal Palace istiyor

Fenerbahçe'de son dönemde yükselişe geçen Ozan Tufan, Avrupa'da birçok kulübün yakın takibinde. İngiltere'de bulunan tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, milli futbolcu ile ilgilenen kulübü açıkladı.

İngiliz kulüpleriyle iyi ilişkileri olan, tecrübeli çalıştırıcı, Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ve teknik direktörü Roy Hodgson ile de yakın dost. Şu an İngiltere'de olan ve bu kulübe bir ziyarette bulunan Karaman; Parish ve Hodgson'la sohbetlerinde Ozan Tufan konusunun da gündeme geldiğini aktardı.

Karaman, "Gerek başkan Steve Parish, gerek Roy Hodgson, Ozan Tufan'a olan ilgilerini bana uzun uzun anlattılar. Ozan'ı milli maçlar da dahil birçok maçta izletmişler. İngilizlerin çok beğendiği bir futbolcu. Ozan'ı transfer etmek için bir teklif hazırlayıp Fenerbahçe Kulübü'ne sunacaklar" açıklamasını yaptı.

LİGDE 3 PUANLA SONUNCU

9 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 8 kez yenilen Crystal Palace, 20 takımlı Premier Lig'de 3 puanla sonuncu sırada. İngiliz ekibi tek galibiyetini 8. hafta maçında evinde son şampiyon Chelsea'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti. Roy Hodgson'un çalıştırdığı ekip, ligde Chelsea'den başka hiçbir takıma gol atamazken, 19 gol yedi.

(Fotomac)