Geçtiğimiz sezon veda ettiği Spor Toto Süper Lig'e yeniden dönmek isteyen 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, transfer çalışmaları için Brezilya'ya gitti.

Yeşil mavili takımın orta saha ve forvet hattına takviye planlayan Hikmet Karaman, Brezilya'da Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex ve Galatasaray'ın eski kalecisi Taffarel'le de bir araya geleceğini söyledi. Transferde hata yapmak istemediklerini, kadroyu güçlendireceklerini ifade eden Hikmet Karaman, telefonda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Elimizdeki mevcut kadrodan ayrılmak isteyen oyuncularımızla görüşeceğiz. Geçen sene bize katkısı olmayan bazı oyuncular var. Rize'deki 10 günlük kampımızda bunların durumunu değerlendireceğiz. Bazısı ile yollarımız ayrılacak. Kadroda tutabileceğimiz yabancı oyuncu sayısı belli. Buna göre çalışma yürüteceğiz. Forvet ve orta saha olmak üzere 2 oyuncu alacağız. Şu ana kadar 3 maç izledim ve 7 maç daha izleyerek kararımı vereceğim. Kaliteli oyuncular var. Hata yapmak istemiyorum. Brezilya'da Alex ve Taffarel'den de destek alacağım."