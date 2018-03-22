Hıncal Uluç'tan Aziz Yıldırım'a ağır sözler: Senin adını yarın Fener tarihinden silerler

Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, gazetenin bugün tarihli baskısında Aziz Yıldırım hakkında olay yaratacak ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın başkan adayı Ali Koç için,"Fenerbahçe'yi bölmüştür, tebrik ediyorum" sözlerini eleştiren Uluç, köşe yazısında Yıldırım'a şu sözlerle seslendi;

"Fenerbahçe artık bölünmüştür!." Halt!.. Kimdir bu küstahça lafı eden?. Aziz Yıldırım nam, 19 yıldır Fener'in başına çöreklenen ve tarihin en fazla Galatasaray şampiyonluğu gören başkan.. Niye bölünmüş Fener?. Ali Koç, başkanlığa aday olduğunu açıklamış da ondan.. Sen kimsin Ali Koç da, Aziz'e karşı aday olduğunu açıklarsın!. Bre cahil!. Sen bilmez misin ki, Aziz demek "Fenerbahçe" demektir. O giderse Fener biter.. Şimdi bu Aziz'e karşı aday olmak, Fenerbahçe'yi bölmek değildir de nedir?"

Ben Aziz'e şaşmıyorum da.. Bu nasıl bir rezilliktir ki, medyada kimsenin gıkı çıkmaz?. Bu kadar mı esir, bu kadar mı köle bu medya?. Fener'e değil, Aziz'e köle.. Dahası var. Bu Aziz denen adam "Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır. Alex ihanet etmiştir" demiş bir de..

Adam İmparator, diktatör falan değil, Tövbe yarabbim "Tanrı" sanıyor kendini.. O "Hain" dediğin Alex'in heykeli var, Kadıköy'de, biliyor musun, Aziz!. Senin adını yarın Fener tarihinden silerler.. Onu da biliyor musun?. Bu ülkenin her ama her sahasında, hatta Fener maçı yokken bile sana sövüyor tribünler, niye acaba?.

Niye durmadan cezalısın da Fener Stadına bile giremiyorsun aylardır?. Seçimde karşına aday çıkmayacak. Çünkü sende demokrasi inancı yok. Alex canı isteyince Türkiye'ye gelemeyecek, heykelini diken Fenerbahçesi'nin maçına giremeyecek. Çünkü sende İnsan Hakları diye bir şey de yok. Seyahat hakkı yok.. İstediği maçı izleme hakkı yok.. Ne demek "Hak?." Aziz'e karşı hak mı olur?.

Senin korkundan kimse Alex'i locasına alamamış, iyi mi?. Senin ihraç ettirdiğin, ama mahkeme kararı ile kulübüne dönen Sadrettin Saran duymuş da, seni zerre sallamadığı için "Buyur" demiş, Alex'e.. Hadi bir daha ihraç ettir, Saran'ı.. Hadi durma, ettir de görelim, boyunu!"

(Sabah)