Hindistan Süper Lig ekibi Kerala Blasters, teknik direktörlük görevine David James'i getirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı Rene Meulensteen'den boşalan teknik direktörlük görevine 47 yaşındaki James'in getirildiği bildirildi.

Kariyeri boyunca ülkesinde Liverpool, Manchester City, West Ham United ve Portsmouth gibi takımlarda oynayan James, 2014-2015 sezonunda Kerala Blasters'ta futbolcu-teknik direktör olarak görev almıştı.

Ligde son 3 yılda iki kez finale kalmasına rağmen kupa sevinci yaşayamayan Kerala Blasters'ta Bulgar golcü Dimitar Berbatov ve İngiliz savunma oyuncusu Wes Brown da forma giyiyor.