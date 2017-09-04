Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda dün ertelene maçta Kosova'yı 1-0 yenen grup lideri Hırvatistan Milli Takımı, Türkiye maçı için Eskişehir'e geldi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hırvatistanlı futbolcuların ve teknik heyetin içinde bulunduğu uçak, saat 13.15'te Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havaalanı'na indi. Hırvatistan kafilesi, havaalanı önünde bekleyen otobüse binerek polisin geniş güvenlik önlemleri altında kalacakları otele götürüldü.
 
Hırvatistan Milli Takımı yarın saat 21.45'te Eskişehir Yeni Stadyum'da Türkiye A Mili Futbol takımı ile karşılaşacak.
 
Hırvatistan takımında yer alan Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida, Eskişehir'de ilgi gördü. Vida, havaalanı önünde genç bir taraftarın kendisine uzattığı Beşiktaş formasına imza attı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA