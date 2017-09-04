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Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, Lucescu'nun hakem hakkındaki sözlerini destekledi

Hırvatisan Milli Takım teknik direktörü Ante Cacic, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi ve Mircea Lucescu'nun hakemler hakkındaki sözlerine destek verdi.

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Hırvatistan Milli Takım teknik direktörü Ante Cacic, Türkiye - Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Mircea Lucescu'nun Ukrayna maçının hakemlerini eleştirmesi konusunda hak veren Cacic, grupta bu zamana kadar sadece 2 gol yediklerini de hatırlattı.

İşte Ante Cacic'in Türkiye maçı öncesinde yaptığı açıklamalar;

Lucescu'nun maçtan sonra ''En iyi takım Ukrayna'' demeci vermesi normaldir ama bizim de grup lideri olduğumuzu unutmamak lazım. Hakem konusunda söylediklerinde haklı olduğu taraflar var. Aut pozisyonunda hakemin görmesi çok zordu. Gol ofsayt evet ama futbolda böyle şeyler vardır.

Gol atma oranına baktığımız zaman averajımız çok düşük. Maç başına 1 gol atıyoruz. Ama sadece 2 gol yedik. İkisi de duran toptan geldi. Biri İzlanda, diğeri de Türkiye'den.

''İKİ TAKIM BİRBİRİNİ ÇOK İYİ TANIYOR''

Her maç gol atıyoruz. Bunu da sürdürmek istiyoruz. Her maç 1 gol atmaya devam edersek ben mutlu olurum.

Grupta ne olur tarzı yorumlar yapmaktan kaçınıyorum. Ben kendi oyun planımı da burada sizlere açıklayacak değilim. Hem Türkiye hem de Hırvatistan birbirlerini çok iyi tanıyor. Benim ve Lucescu'nun bu konu hakkında önlem alacağını bekleyebilirsiniz.

Sporx

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