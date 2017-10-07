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Hırvatistan'ın yeni teknik direktörü Zlatko Dalic oldu

Hırvatistan Futbol Federasyonu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maç öncesinde milli takım teknik direktörlüğüne Zlatko Dalic'i getirdi.

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Milli takımda teknik direktör değişikliğine giden  Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ante Cacic'in yerine Zlatko Dalic'i getirdi.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya  Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda alınan sonuçlar nedeniyle yönetim kurulunun  toplandığı ve Ukrayna ile oynanacak son maça milli takımın başında Zlatko  Dalic'in çıkmasına karar verildiği duyuruldu.

Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda liderlik mücadelesi veren  Hırvatistan, dün sahasında oynadığı Finlandiya maçında Mario Mandzukic'in golüyle  öne geçmesine karşın 90. dakikada Pyry Soiri'nin golüne engel olamamış ve sahadan  beraberlikle ayrılmıştı.

Gruptaki son hafta maçları öncesinde İzlanda 19 puanla liderlik  koltuğunda otururken, 17 puanlı takımlardan Hırvatistan ikinci, Ukrayna ise üçüncü sırada yer alıyor.

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