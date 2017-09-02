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Hırvatistan-Kosova maçı yağış nedeniyle yarıda kaldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda yer alan Hırvatistan ile Kosova'nın maçı, yoğun yağış nedeniyle tatil edildi.

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu maçı olan Hırvatistan-Kosova karşılaşması yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı. 
 
İsveçli hakem Stefan Johannesson karşılaşmanın 24'üncü dakikasında skor 0-0'ken karşılaşmayı yoğun yağış sebebiyle durdurdu ve tatil etti.
 
Sporx
 

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