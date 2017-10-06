Hırvatlar son dakika yıkıldı!

Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında Hırvatistan, sahasında Finlandiya'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Hırvatistan ile Finlandiya sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Hırvatistan'ın golünü 57. dakikada Mario Mandzukic kaydederken, Finlandiya'nın tek golünü 90. dakikada Pyry Soiri attı.

Bu sonucun ardından Hırvatistan'ın gruptraki puanı 17 olurken, Finlandiya puanını 8'e çıkardı. Grupta Hırvatistan ile 17 puana sahip olan Ukrayna 3. sırada yer alıyor. Son maçta alınacak skora grubun ilk 3 sırası şekil alacak.

Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında Hırvatistan deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Finlandiya ise son maçında A Milli Takımımızı sahasında konuk edecek.