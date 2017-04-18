Lyon Kulübü taraftarlarını İstanbul'a getirme kararı aldı
Lyon Kulübü, Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak olan Beşiktaş maçına taraftarlarını getireceğini açıkladı.
- Skorer
Lyon Kulübü, son anda karar değiştirip UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacakları çeyrek final rövanş maçında Vodafone Arena'ya taraftar getirme kararı aldı.
Beşiktaş yönetiminin ekstra güvenlik isteyen Fransız kulübüne "Gerek yok. Vodafone Arena bu konuda zaten güvenli bir stat. Ekstra önlem alınmasına ihtiyaç yok" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün verdiği garanti üzerine Fransız kulübü taraftarlarını İstanbul'a getirmeye karar verdi.
Siyah-beyazlı yönetim, bu gelişme üzerine misafir tribün biletlerini kendi taraftarı için satışa çıkarmaktan son anda vazgeçti.
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