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Hoffenheim-Medipol Başakşehir maçına Rus hakem

Turuncu-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Hoffenheim takımı ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı Aleksei Eskov yönetecek.

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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3.  haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maçta, Rusya  Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Eskov görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertlilerin,  Rhein-Neckar Arena'da 19 Ekim Perşembe günü Alman ekibi ile oynayacağı ve saat  22.05'te başlayacak karşılaşmada Rus hakem Eskov düdük çalacak.

Eskov'un yardımcılıklarını Dmitri Mosyakin ve Igor Demeshko yapacak.  Valeri Danchenko'nun 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı  hakemleri ise Mikhail Vilkov ve Vladimir Moskalev olacak.

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