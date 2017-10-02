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Hollanda - Macaristan maçı Alper Ulusoy'un

FIFA kokartlı hakemlerimizden Alper Ulusoy ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Abdullah Bora Özkara, 4-10 Ekim 2017 tarihleri arasında Hollanda'da oynanacak 2018 U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. grup maçlarında görev alacak.

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Alper Ulusoy, 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Hollanda - Macaristan ve 10 Ekim Salı günü oynanacak Malta - Macaristan müsabakalarında hakem, Abdullah Bora Özkara ise yardımcı hakem olarak görev alacak. 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak Hollanda - Malta maçında ise Alper Ulusoy 4. hakem, Abdullah Bora Özkara da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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