Hollanda - Macaristan maçı Alper Ulusoy'un

Alper Ulusoy, 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Hollanda - Macaristan ve 10 Ekim Salı günü oynanacak Malta - Macaristan müsabakalarında hakem, Abdullah Bora Özkara ise yardımcı hakem olarak görev alacak. 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak Hollanda - Malta maçında ise Alper Ulusoy 4. hakem, Abdullah Bora Özkara da yardımcı hakem olarak görev yapacak.