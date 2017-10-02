Hollanda - Macaristan maçı Alper Ulusoy'un
FIFA kokartlı hakemlerimizden Alper Ulusoy ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Abdullah Bora Özkara, 4-10 Ekim 2017 tarihleri arasında Hollanda'da oynanacak 2018 U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. grup maçlarında görev alacak.
Alper Ulusoy, 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Hollanda - Macaristan ve 10 Ekim Salı günü oynanacak Malta - Macaristan müsabakalarında hakem, Abdullah Bora Özkara ise yardımcı hakem olarak görev alacak. 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak Hollanda - Malta maçında ise Alper Ulusoy 4. hakem, Abdullah Bora Özkara da yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.