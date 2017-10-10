Hollanda 2018 Dünya Kupası'na katılamayacak
Hollanda - İsveç maçında bir futbol mucizesi gerçekleşmedi ve karşılaşmayı 2-0 kazanan Hollanda, averajla 3. sırayı alarak, Dünya Kupası'na katılamadı.
Hollanda - İsveç maçından bir mucize çıkmadı ve playoff için karşılaşmayı 7 farklı kazanması gereken Hollanda, 2-0'lık galibiyetin ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaydetti.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 10. ve son hafta mücadelesi, Johan Cruijff Arena'da oynandı. Hollanda'ya galibiyeti getiren goller, 16. ve 40. dakikalarda Arjen Robben'den geldi. Beşiktaşlı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den Vincent Janssen karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Janssen, devre arasında yerini Bas Dost'a bıraktı.
Galibiyetin ardından Hollanda puanını 19 yaptı ve aynı puanı olan İsveç'in 8 averaj gerisinde 3. sırada grubu tamamlayarak, Dünya Kupası'na veda etti. İsveç ise, Dünya Kupası playoffu oynamaya hak kazandı.
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