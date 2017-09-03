Hollanda, Davy Pröpper ve Arjen Robben'in golleriyle Bulgaristan'ı 3-1 yendi
Hollanda Milli Takımı, evinde Bulgaristan'ı Davy Pröpper (2) ve Arjen Robben'in golleriyle 3-1 yendi.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında Hollanda, evinde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Portakallar, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Amsterdam Arena'daki mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Davy Pröpper (2) ve Arjen Robben ağlara gönderdi.
Konuk ekibin tek golü ise Ivelin Popov'dan geldi.
Grupta 8. maçlar geriden kalırken, Hollanda puanını 13'e yükseltti. Bulgaristan ise 12 puanda kaldı.
Yedekler arasındaki Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder oyuna dahil olmadı.
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