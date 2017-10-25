Hollanda Milli Takım kadrosu belli oldu! Bizden 4 futbolcu var Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 9 Kasım'da İskoçya ve 14 Kasım'da Romanya ile deplasmanda oynanacak hazırlık maçlarının 32 kişilik aday kadrosu belli oldu.