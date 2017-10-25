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Hollanda Milli Takım kadrosu belli oldu! Bizden 4 futbolcu var

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 9 Kasım'da İskoçya ve 14 Kasım'da Romanya ile deplasmanda oynanacak hazırlık maçlarının 32 kişilik aday kadrosu belli oldu.

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Teknik direktör Dick Advocaat, aday kadroya Beşiktaş'tan Ryan Babel  ile Jeremain Lens, Fenerbahçe'den Vincent Janssen ve Medipol Başakşehir'den  Eljero Elia'yı da çağırdı.

Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie'nin yer almadığı kadroya  Galatasaray'dan Fransız ekibi Nice'e transfer olan Wesley Sneijder davet edildi.

Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan isimler şunlar:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Virgil van Dijk (Southampton),  Nathan Ake (Bournemouth), Ryan Babel (Beşiktaş), Donny van de Beek (Ajax), Steven  Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen  (Barcelona), Eljero Elia (Medipol Başakşehir), Marco van Ginkel (PSV), Wesley  Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Davy  (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon) Klaassen (Everton), Jeremain Lens  (Beşiktaş), Matthijs de Ligt (Ajax), Jürgen Locadia (PSV), Quincy Promes (Spartak  Moskova), Davy Pröpper (Brighton Hove Albion), Karim Rekik (Hertha BSC), Wesley  Sneijder (Nice), Maarten Stekelenburg (Everton), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny  Tete (Olympique Lyon), Jens Toornstra (Feyenoord), Joel Veltman (Ajax), Tonny  Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum (Liverpool),  Jeroen Zoet (PSV).

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