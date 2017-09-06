Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Robin Van Persie'nin parası FIFA'dan!

“Sakatım” diyerek Gençlerbirliği maçında oynamayan, ancak Hollanda Milli Takımı’na giden Robin van Persie, 31 Ağustos’taki Fransa maçında sakatlandı. Beş gündür tedavide olan oyuncu, sahalardan üç hafta uzak kalacağını açıkladı. Bu ayrılık 28 günden uzun sürerse Fenerbahçe'nin tazminat hakkı doğacak.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde, ülkesi Hollanda’nın Fransa ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan Robin Van Persie’nin sol iç yan bağ ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi.

Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’nun yaptığı bu açıklamaya Hollandalı futbolcu tepki gösterdi. Sarı-lacivertli oyuncu, kendisinin onayı alınmadan sakatlığıyla ilgili açıklama yapılmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Robin van Persie, dizinde ufak bir problem olduğunu ve yaşadığı sakatlığın tedavi sürecinin ortalama olarak 3 hafta sürdüğünü duyurdu. Sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyleyen golcü futbolcunun tedavisine başlandığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe’nin, bu sakatlıktan dolayı FIFA’dan tazminat alma ihtimali doğdu. Yıldız futbolcu, Hollanda’nın 31 Ağustos’ta Fransa ile oynadığı maçta dizinden sakatlanmış, ardından Bulgaristan maçı öncesinde kadrodan çıkarılmıştı.

FIFA’nın 2012 yılında yürürlüğe koyduğu ve şimdilik 31 Ağustos 2018’e kadar geçerliliği bulunan Kulüp Koruma Programı, oyuncunun sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemki maaşını FIFA’nın ödemesine hükmediyor.

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