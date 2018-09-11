Hollandalılar ülkelerinin adını flamaya yanlış yazdılar

Fransa ile Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde yazım skandalı yaşandı. Horozların 2-1 kazandığı ve konuk ekibin tek golünü Ryan Babel’in attığı karşılaşma başlamadan yapılan seremonide, Hollanda Milli Takımı takım halinde poz verirken, günün anısına oluşturulan flamayı tuttu.

Ancak bu flamada ülkenin adının yanlış yazıldığı ortaya çıktı. Kendi dilinde ‘Nederland’ olan isim flamanın üzerine ‘Nederalnd’ şeklinde işlendi. Hollanda Futbol Federasyonu’n yapılan hatayla ilgili tepki gösterildi. Hollandalı futbolseverler ‘Zaten daha maça çıkmadan önce kaybettik’ diyerek kendi ülkesinin ismini doğru yazamayan yetkililere çıkıştı.

(Skorer)