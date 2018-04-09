Hopf: Kazandığımız 3 puan bizim için çok önemliydi

Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Ankara temsilcisinin kalecisi Hopf, kısa bir değerlendirme yaptı.

Hopf kendileri adına çok kritik bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

İşte Hopf'un maç sonundaki değerlendirmeleri...

''Çok kritik bir durumdayız. Kırmızı alan diyebileceğimiz bölgedeyiz. Kazandığımız 3 puan bizim için çok önemliydi.''

''Daha önümüzde 6 kritik maç var. Aynı mücadeleyi taşımamız gerekmekte.''