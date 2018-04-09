Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hopf: Kazandığımız 3 puan bizim için çok önemliydi

Gençlerbirliği file bekçisi Hopf, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Ankara temsilcisinin kalecisi Hopf, kısa bir değerlendirme yaptı.
 
Hopf kendileri adına çok kritik bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.
 
İşte Hopf'un maç sonundaki değerlendirmeleri...
 
''Çok kritik bir durumdayız. Kırmızı alan diyebileceğimiz bölgedeyiz. Kazandığımız 3 puan bizim için çok önemliydi.''
 
''Daha önümüzde 6 kritik maç var. Aynı mücadeleyi taşımamız gerekmekte.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ülkemizi her alanda büyüttük, kalkındırdık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ülkemizi her alanda büyüttük, kalkındırdık'

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

ATV acımadan o diziyi de kaldırıyor

ATV acımadan o diziyi de kaldırıyor

İlginç mimariye sahip yapılar

İlginç mimariye sahip yapılar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA