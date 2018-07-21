Hosseini Trabzonspor'a imza atmak için Türkiye'ye geldi
Trabzonspor, İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'yi imza için Türkiye'ye getirdi.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a gelen İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini, yarın Trabzon'da yapılacak son görüşmelerin ardından sözleşme imzalayacak.
Bordo-mavili kulübün prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin İstanbul'a geldiği, yarın Trabzon'da yapılacak son görüşmelerde sorun yaşanmaması durumunda 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
HACISALİHOĞLU: "HOSSEİNİ İLE YARIN TRABZON'DA GÖRÜŞECEĞİZ"
Konuyla ilgili olarak konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Oyuncu Trabzon'a gelecek ve kendisiyle yarın görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme durumuna göre belli olacak" dedi.
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