Hugo Almeida Hajduk Split'e transfer oldu

Beşiktaş'ın eski forvetlerinden Hugo Almeida, Hırvatistan'ın yolunu tuttu ve Hajduk Split ile sözleşme imzaladı.

Yunanistan'ın AEK kulübüyle olan sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki Portekizli golcü, Porto, Leiria, Boavista, Werder Bremen, Beşiktaş, Cesena, Krasnodar, Anzhi, Hannover ve AEK'nın ardından kariyerindeki 11. kulübüne geçiş yapmış oldu.

İmza sonrasında açıklama yapan Hugo Almeida, "İlk izlenimlerime göre, çok büyük bir kulübe geldim. Hajduk'un zengin tarihi hakkında bilgi almıştım ve stadyumdaki atmosferi de biliyorum. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Hajduk için atabildiğim kadar gol atacağım" dedi.

Hugo Almeida, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve sözleşmesi feshedildikten sonra Cesena'nın yolunu tutmuştu.

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