Hugo Lloris geceyi nezarette geçirdi!
2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi Hugo Lloris, Londra'da gözaltına alındı.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi olan Hugo Lloris, Londra'da gözaltına alınarak nezarethaneye atıldı.
Ada basınından The Sun'da yer alan özel habere göre Tottenham Hotspur'da forma giyen 31 yaşındaki eldiven, bu sabah tam 7 saat boyunca karakolda tutularak kefaletle serbest bırakıldı.
Haberde Fransız file bekçisinin işlediği suçunsa alkollüyken araç kullanmak olduğu kaydedildi.
Gece saatlerinde arabası polis tarafından çevrildiği ifade edilen Lloris'in gelecek ay hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.(Fanatik)
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