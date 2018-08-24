Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hugo Lloris geceyi nezarette geçirdi!

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi Hugo Lloris, Londra'da gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi olan Hugo Lloris, Londra'da gözaltına alınarak nezarethaneye atıldı.
 
Ada basınından The Sun'da yer alan özel habere göre Tottenham Hotspur'da forma giyen 31 yaşındaki eldiven, bu sabah tam 7 saat boyunca karakolda tutularak kefaletle serbest bırakıldı.
 
Haberde Fransız file bekçisinin işlediği suçunsa alkollüyken araç kullanmak olduğu kaydedildi.
 
Gece saatlerinde arabası polis tarafından çevrildiği ifade edilen Lloris'in gelecek ay hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA