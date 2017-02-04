Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hull City, Liverpool'u yıktı

Hull City - Liverpool maçında Liverpool'u şoke eden skor! Hull City, Liverpool'u N'Diaye ve Niasse'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve rakibine zirve yolunda ciddi darbe vurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hull City - Liverpool maçında Liverpool'u şoke eden skor! Hull City, Liverpool'u N'Diaye ve Niasse'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve rakibine zirve yolunda ciddi darbe vurdu.

Hull City - Liverpool maçında sürpriz bir skor çıktı ve Hull City maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesi KC Stadium'da oynandı.

Liverpool maç boyunca istediği pozisyonları bulamazken, Hull City'ye galibiyeti getiren goller 44. dakikada Bursaspor'un ve Eskişehirspor'un eski oyuncusu Alfred N'Diaye ile 84. dakikada Akhisar'ın eski yıldızı Oumar Niasse'den geldi.

Bu skorun ardından Liverpool'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 46 puanla zirvedeki 59 puanlı Chelsea'nin 13 puan arkasında kaldı. Zirvede kalma yarışı veren Hull City ise, Manchester United ile 0-0 berabere kaldıktan sonra bir kez daha hayatta kalma sinyalleri verdi ve 20 puana yükselerek, 18. basamağa yerleşti.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool evinde Tottenham ile karşılaşacakken, Hull City ise deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atatürk Havalimanı’nda ‘dur’ ihtarına uymayan minibüs paniğe neden oldu

Atatürk Havalimanı’nda ‘dur’ ihtarına uymayan minibüs paniğe neden oldu

Bir yıl sonra aynı pozu verdiler

Bir yıl sonra aynı pozu verdiler

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

Prens Harry oyuncu Meghan ile evleniyor mu?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA