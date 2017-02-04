Hull City, Liverpool'u yıktı

Hull City - Liverpool maçında Liverpool'u şoke eden skor! Hull City, Liverpool'u N'Diaye ve Niasse'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve rakibine zirve yolunda ciddi darbe vurdu.

Hull City - Liverpool maçında sürpriz bir skor çıktı ve Hull City maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesi KC Stadium'da oynandı.

Liverpool maç boyunca istediği pozisyonları bulamazken, Hull City'ye galibiyeti getiren goller 44. dakikada Bursaspor'un ve Eskişehirspor'un eski oyuncusu Alfred N'Diaye ile 84. dakikada Akhisar'ın eski yıldızı Oumar Niasse'den geldi.

Bu skorun ardından Liverpool'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 46 puanla zirvedeki 59 puanlı Chelsea'nin 13 puan arkasında kaldı. Zirvede kalma yarışı veren Hull City ise, Manchester United ile 0-0 berabere kaldıktan sonra bir kez daha hayatta kalma sinyalleri verdi ve 20 puana yükselerek, 18. basamağa yerleşti.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool evinde Tottenham ile karşılaşacakken, Hull City ise deplasmanda Arsenal'e konuk olacak.