Hulusi Belgü, seçimler için anket yaptırdığını ve %80 Ali Koç çıktığını söyledi

AZİZ YILDIRIM YIPRANDI

FENERBAHÇE’NİN eski yöneticilerinden ve eski başkan adayı Hulusi Belgü, Futbolarena’ya konuştu. Sarı-Lacivertliler’deki seçim rüzgarının camiayı ikiye böldüğünün altını çizen Belgü, Ali Koç’un bu yarıştan galip çıkacağını da söyledi: “Aziz Bey'in çok yıprandığını düşünüyorum. Ali Koç’u destekliyorum. Neden Ali Koç derseniz? Vizyoner, genç ve hepimizin gurur duyduğu bir Fenerbahçeli. Açık ara Ali Koç’u favori görüyorum. Anket yaptırdım. % 80 Ali Koç çıktı.”

MAALESEF BÖLÜNME VAR

BELGÜ şöyle devam etti: “Maalesef camiada bölünme var. Kadrolaşma tamamen ahbap çavuş ilişkisine dayalı. Fenerbahçe Kulübü şu anda finansal yapı olarak çöküş içerisinde. Kongreye katılımın 15 bin civarında olacağını düşünüyorum. Bir insan Ali Koç'a nasıl oy vermez? Ali Koç'a oy atmamak için nasıl bir bahane bulabilir insanlar çok merak ediyorum. Ali Koç “Adalete Fener Yak” kampanyası gibi çok nezih, çok güzel, çok başarılı bir kampanya yaptı.”

(Güneş)