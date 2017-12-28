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Hummels: Bence çektiğimiz kura kolay değil

Bayern Münih'in savunma oyuncusu Mats Hummels, 'Bence çektiğimiz kura kolay değil, Beşiktaş zor bir eşleşme. Ancak yine de favoriyiz' dedi.

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Bayern Münih savunmasının deneyimli ismi Mats Hummels, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili açıklamada bulundu. 

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri rakiplerinin çantada keklik olmadığını belirten Hummels "Bence çektiğimiz kura kolay değil, Beşiktaş zor bir eşleşme. Ancak yine de turu geçmek adına favori olan taraf biziz. İleri turlara çıkmak için formda olmalıyız" dedi.

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