Hummels: Kimsenin aklından başka bir şey geçmiyor
Bayern Münih savunmasının önemli isimlerinden Mats Hummels, Beşiktaş maçı öncesinde konuştu.
Bayern Münih'in savunma oyuncusu Mats Hummels, Beşiktaş ile 5-0'ın rövanşında oynayacakları mücadele öncesinde konuştu.
İlk maçtaki skora rağmen kazanmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Son aylarda yaptığımız gibi kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. İstanbul'da, büyük ihtimalle çok ateşli olacak atmosferde iyi bir maç çıkarmak ve kazanmak istiyoruz. Kimsenin aklından başka bir şey geçmiyor" dedi.
Temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih ile 14 Mart günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.