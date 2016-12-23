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Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tarihi maç!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak maç, iki takımın Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son randevusu olarak kayıtlara geçecek.

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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe  arasında 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak maç, iki takımın Hüseyin Avni Aker  Stadı'ndaki son randevusu olarak kayıtlara geçecek.
 
Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan yeni stadında  maçlarını oynamaya hazırlanan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda  etmek için gün sayıyor.
 
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 42 yıllık rekabette Hüseyin Avni  Aker Stadı'ndaki son maç pazartesi günü oynanacak.

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