Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tarihi maç!

Rize Belediye Başkanı Kasap'tan heykel açıklaması

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin yeni tören alanına taşınma ve yerleştirmesi ile ilgili söylemlerin konuyu farklı noktalara çekme gayreti olduğunu, Rize'deki resmi törenlerin bundan sonra Rize Valiliği önünde yapılacağı için heykelin taşındığını bildirdi.