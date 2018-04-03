Hüseyin Eroğlu: Chelsea'den teklif aldık fakat kabul etmedik

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yayınca kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'e yükselmeleri durumunda kadrolarına yine yabancı oyuncu almayacaklarını söyledi.

45 yaşındaki teknik adam, Chelsea'nin kendilerine transferde kolaylık sağlayacağını ancak yine de bunu geri çevirdikleri anısını paylaştı. İşte o sözler...

"TEKLİF ETTİLER, KAHKAHA PATLADI"

Altyapıya büyük paralar harcadık. O paraları harcayıp şampiyon da olabilirdik ama denemedik, sistemimiz belli. Şampiyon olup Süper Lig'e gelirsek de bu sistem sürecek. Tabii ki aramıza katılan oyuncular olacak ama kesinlikle yabancı olmayacak. Size bir örnek vereyim. Berke için Avrupa'nın çok önemli bir kulübünün scoutu gelmişti. Akşam yemekteydik. Chelsea... Kulübü çok beğenmiş. 'Chelsea'ye çok oyuncu geliyor, önümüzdeki sezon size oyuncu verebiliriz, her şeyiyle hazırsınız' dedi. Ben de doğru ama 'Biz yabancı almıyoruz' dedim. Orada kahkaha koptu. Bu da güzel bir anı oldu.

Bu yolda devam edeceğiz, başaracağımıza inanıyoruz. Kolayı başarmak zor ama zoru başarmak daha keyifli oluyor. Biz de koskoca Altınordu ailesi olarak bunu başarabiliriz" ifadelerine yer verdi.

(Sporx)