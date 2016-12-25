Hüseyin Kalpar, Galatasaray yenilgisini değerlendirdi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Hüseyin Kalpar'ın flaş röportajdaki sözleri:

"Bizim açımızdan güzel geçmedi. Galatasaray'a karşı bu kadar zamansız ve kesik yakalanmamak dezavantajdı. Mücadele etmeye çalıştık ama çok kolay goller yedik, sıkıntıya düştük. Birinci ve ikinci gol böyleydi. Galatasaray'a karşı deplasmanda ve eksik yakalanınca gücün yetmiyor. Bizim, bu tür sonuçlar almak ister istemez üzüyor. Top yapmada, topun bizde kalmasında sıkıntı yaşadık. Galatasaray, kazanmayı hak eden pozisyonlar buldu. 4-1'ken, 4-3'e getirebilecek pozisyonlar yakaladık. Basit goller yiyince farklı mağlup olduk. Oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Galatasaray bizim rakibimiz değil, rakiplerimize karşı daha iyi sonuçlar almayı umuyoruz."

"17-20 PUAN DÜŞÜNDÜK, 18 PUAN ALDIK"

"İşin gerçeğini konuşmak gerekirse, ilkl yarıyı 17-20 puan diye düşünmüştük. Kazanmamız gereken bazı maçlar vardı, Bursa, Adana, Konyaspor maçları. Kazanabilsek daha iyi olurdu. 18 puan yeni bir takım için kötü puan değil. Eksiklerimiz biliyoruz, en doğrusunu, en güzelini yapacağız."