Hüsnü Güreli. Fatih Terim davası yargı aşamasında

TFF Mali İşler, Hukuk, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play'den Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli, beIN SPORTS HABER'e konuk oldu. Ömer Güvenç'in sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin açıklamaları şöyle: Sayın Güreli, Süper Lig'in ilk yarısını değerlendirdiğinizde neleri ön plana çıkartırsınız? Futbol keyif nasıldı, mücadeleyi mi ön plana çıkartabiliriz?

HÜSNÜ GÜRELİ: Bir kere her şeyden önce şunu söylemek isterim. Aşağı yukarı 25 yıldır bu işin içinde olan bir futbol adamı veya futbolsever bir kişi olarak bu kadar yakın rekabetin, birbirine puanların yakın olduğu, rekabetin bu kadar yaşandığı bir lig çok az gördüm. Bu tabii aynı zamanda bir temaşa zevkini artırıyor. Bildiğiniz gibi bu sene stadyumlardaki seyirci ortalaması yüzde 35 artmış durumda. Bu rekabetçi ortamdaki spordan, futboldan tüm sevenlerin ve paydaşların zevk alarak izlediklerini sanıyorum. Hakemler konusundaki sorunuza gelirsek; bildiğiniz gibi Futbol Federasyonu Yönetimi olarak seçildikten sonra Merkez Hakem Kurulu'nu seçiyoruz. Ve çeşitli bağımsız yargı kurullarını seçiyoruz. Ve ondan sonra hiçbir şekilde onların çalışma düzeni ile bizim aramızda bir bağ yok. Yani biz onları hiçbir şekilde ne kontrol ediyoruz ne takip ediyoruz ne de onlarla ilgili eleştiride bulunmuyoruz. Onlar tamamen bağımsız kurullardır. Tabi bağımsız kurulların performansları seçimlerde veyahut gerektiği zamanlarda değerlendirilmiştir.

"Yabancı hakem gündemimizde yok"

Hakemlerden memnun musunuz? Gündeminizde yabancı hakem getirme konusu var mı?

HÜSNÜ GÜRELİ: Maalesef şöyle; iyi niyetle her hafta sonu oynanan 9 tane Süper Lig maçı ve TFF 1. Lig maçlarının sonuçlarında muhakkak istemeden hakem kardeşlerimizin yaptığı bazı hatalar oluyor. Bunu herkes de görüyor yani, bunda saklanacak, gizlenecek bir şey de yok. Bunu MHK Başkanımız da açık açık söylüyor. Bu konuda yapabileceğimiz Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni, VAR dediğimiz sistemi biz de elimizden geldiği kadar sözleşmelerini bitirerek bu yatırımı çok hızlandırdık ve tahmin ediyorum 2-3 ay içinde hazır hale gelecek. Geçilecek kesinlikle, belki sezon bitmeden ama en geç bu sezon sonunda muhakkak hayata geçecek. Şu anda offline dediğimiz resmi olmayan deneme yapılıyor, çok önemli protokoller ve tutanaklar sürekli imzalanıyor. Her hafta en az 4-5 maç kayda alınıyor ve izleniyor. Hakemlerimizle birlikte takip ediliyor. Geçenlerde MHK Başkanımızın sizde de aydınlatıcı açıklamaları vardı. Yabancı hakem gündemimizde yok onu söyleyeyim. Hakemlik böyle bir şey, insan saniyenin belki de onda biri kadar bir zamanda bu hataları yapabiliyor. Önemli olan bu hataların iyi niyetli olması. Zaten öyle bu hatalar. Fakat onun dışında da bana göre VAR ile bu hatalar daha da aza indirgenecek, minimum düzeye inecek.

Fatih Terim ile Futbol Federasyonu'nun bir davası var. Şu anda hangi aşamada, bunu öğrenebilir miyiz?

HÜSNÜ GÜRELİ: Fatih Hocamız ile sözleşmesinin fesih süresinden sonra hocamız tarafından bir talepte bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu da bu talebe itiraz etti. Şu anda yargı safhasında. Benim bu konuda söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Zaten yargıya intikal etmiş bir konu hakkında bir hukukçu olarak herhangi bir beyanda, herhangi bir ifadede bulunmam doğru olmaz. Hukuki de olmaz etik de olmaz.

Bir hukuk adamı olarak dava ne kadar sürede biteceğini tahmin ediyorsunuz?

HÜSNÜ GÜRELİ: Ne kadar süreceğini Türk yargısı bilir. Ben o konuda bir tahmin yapamıyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz.

"Başkanlar ve teknik adamlardan daha yapıcı konuşmalar bekliyoruz"

Nasıl bir ikinci yarı bekliyorsunuz, Futbol Federasyonu olarak taraftarlara, başkanlara, yöneticilere, futbolculara, hakemlere bir mesajınız var mı? Bazen başkanların ve teknik adamların etik olmayan beyanatları canınızı sıkıyor mu?

HÜSNÜ GÜRELİ: Bizim değil herhalde onların canını sıkıyor olması lazım. Çünkü bizim disiplin müfettişleri, Hukuk Müşavirliği sportmenliğe aykırı olan her davranışı mecburen, talimat gereği Disiplin Kurulu'na sevk ediyor. Burada kimsenin gücenmesine, alınmasına gerek yok. Çünkü söylenen sözler sportmenliğe aykırı ise zaten bizim disiplin müfettişlerimizin yorum yapma hakkı ve yetkisi yok. Disiplin Kurulu bir karar veriyor. O karar üzerinde temyiz edilirse Tahkim Kurulu tekrar karar veriyor. Ve spor hukukunda da bu ihtilaf kesinleşiyor biliyorsunuz. Ben yöneticilerin, teknik direktörlerin, futbolcuların biraz daha yapıcı konuşmalarının, biraz daha müspet mesajlarının, pozitif enerjilerinin gerekli olduğuna inanıyorum. Çünkü bunun aksi hiçbir fayda sağlamıyor. Ne kulüplerine, ne kendilerine, ne camialarına hiçbir fayda sağlamıyor. Dolayısıyla biraz daha birlik, beraberlik, kardeşlik havasını ve sporun bir spor olarak görülmesi gerektiğini düşünerek herkesin beyanatlarında dikkatli olmasını dilerim. İnşallah yeni yılda böyle olur. Dediğiniz gibi ikinci yarı, çok daha rekabeti yüksek, seyir zevki yüksek, gerçekten belki de son haftalara kadar hem şampiyonluk hem Avrupa Kupaları hem de düşecek takımlar açısından müthiş bir rekabetin yaşanacağı, son derece heyecanlı bir dönem geçireceğiz.

"Digiturk Türk halkını futbola doyurdu"

2001-2002 sezonundan sonra en gollü sezonu yaşıyoruz. 3 gol ortalaması ile Avrupa'nın 5 önemli ligini geride bıraktık. Nasıl buralara geldik?

HÜSNÜ GÜRELİ: Bir kere her şeyden evvel uzun yıllardır çözüm ortağımız olan Digiturk'e teşekkür ederek söze başlamak isterim. Özellikle beIN SPORTS'un sermayader olarak Digiturk'u satın almasından sonra ve son yapılan milyar dolarlık ihaleden sonra gerçekten beIN SPORTS sahiplerinin futbola verdikleri önem, Türk futboluna ve Türkiye'ye güvenmeleri sonucunda, sadece Süper Lig ve TFF 1. Lig değil beIN SPORTS'un bütün spor dallarında çok çeşitli içerikler getirmeleri ve bu sorduğunuz soru bağlamında Türk futbolunun uluslararası arenada görünürlüğünün ve marka değerinin yükselmesine sebep oldu. Gerçekten bunu bir yansıması da Süper Lig'de rekabetçi bir ortam olarak yaşanmakta. Ve de çok zevkli bir Süper Lig yarışması sürmektedir. Dediğim gibi beIN Sports'un Türk futboluna ve Türkiye'ye verdiği önem ve güvene tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten beIN SPORTS hem teknolojisi ile hem dünya çapındaki modern sistemleri ve içerikleriyle önemli bir katkı sağladı. İnşallah birlikteliğimiz bu şekilde yıllar boyunca devam eder. Bu yayınların dünya çapında olmasının çok büyük önemi var. En azından Türkiye Süper Ligi'nin dünyaya açılması, oralarda yayınlanması, beIN SPORTS'un anlaşmalı kanallarının yayınlaması çok önemli. Yani Digiturk Türk halkını futbola doyurdu. Hem kulüplerimize hem de Türk futbolunun tüm paydaşlarına aynı zamanda da parasal bir katkı sağladı. O nedenle beIN SPORTS'a, tabii başta değerli dostum CEO Yousef Al-Obaidly'ye çok teşekkür ediyorum, onu da yakından tanıma fırsatı bulduk. O da futbola çok meraklı seviyor ve Türkiye'ye güvenen bir kardeşimiz. Ona da gerçekten hem ihale sürecinden sonra yaptıkları ile hem birlikte yaptığımız kurumsal çalışmalarla beIN SPORT'la gayet mutluyuz. Her bakımdan karşılıklı edimlerimizi karşılıklı yerine getirdiğimiz için de ayrıca birbirimize müteşekkiriz.