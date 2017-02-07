Hutchinson'ın oğlu sosyal medyayı salladı

Daha önce oğlunun kartal pozu yaptığı, Beşiktaş marşı söylediği görüntüleri yayınlayan Hutchinson, bu kez oğlunun Beşiktaşlı futbolcuları ezbere saydığı bir video paylaştı. Video Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

İşte Noah'ın Beşiktaşlı ffutbolcuları ezbere saydığı o görüntüler.