Hutchinson'ın oğlu sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah, Beşiktaşlı futbolcuları ezbere saydı, sosyal medya sallandı.
Daha önce oğlunun kartal pozu yaptığı, Beşiktaş marşı söylediği görüntüleri yayınlayan Hutchinson, bu kez oğlunun Beşiktaşlı futbolcuları ezbere saydığı bir video paylaştı. Video Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
İşte Noah'ın Beşiktaşlı ffutbolcuları ezbere saydığı o görüntüler.
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