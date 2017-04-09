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Ahmet Ürkmezgil: Hutchinson'u Allah nazardan saklasın

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, dün akşam Trabzonspor karşısında oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Atiba için 'Hutchinson'u Allah nazardan saklasın' dedi.

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Ürkmezgil,  yaptığı açıklamada, ligde puan farkıyla lider  durumda bulunmalarına rağmen önlerinde henüz maçlar olduğunu belirterek, "Daha  maçlarımız var, puan farkı ne kadar garanti sağlayabilir ki? Yine de takımın  oyunundan çok mutluyum. Böylesine dirençli ve azimli takım yok. Takımımız zor  şartlarda bile teslim olmuyor." dedi.

Trabzonspor karşısında 1-0 önde oldukları sırada yüzde yüzlük  pozisyonu değerlendiremediklerini ve arkasından golü yediklerini hatırlatan  Ürkmezgil, şunları söyledi:

"Kişisel hatadan gol yedik. Cenk'in her zaman atacağı pozisyonda  sonuca gidemedik. Üstüne goller yiyerek geriye düştük. Buna rağmen oyunu  bırakmadık ve maçı kazandık. Trabzonspor, ikinci yarı mağlubiyet almamış ve  ikinci devrenin lider takımı durumunda. Çok iyi futbol oynuyorlar. Statlarının da  uzun yıllar sonra ilk defa tamamen dolu olduğunu söylediler. Bu şartlara rağmen  oyundan kopmadan maçı kazandık. Böyle bir maç yok. Böylesine direnç, azim,  mücadele yok. Birçok tarihi maçlara tanıklık ettim. En çok maç izleyen kişilerden  biriyim. Böylesine coşkulu dönemleri az yaşamışımdır." diye konuştu.

"Pırıl pırıl takımımız var"

Takımın başarısını öz güvene bağlayan Ahmet Ürkmezgil, hem teknik  heyetin hem yönetim olarak kendilerinin oyuncular için iyi bir ortam kurduklarını  dile getirdi.

Siyah-beyazlıların kazana kazana şampiyonluk inancını pekiştirdiğini  anlatan Ürkmezgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncularımız her maçı çevirebiliyor. Şenol Güneş de takımı çok iyi  hazırlıyor. Biz de her türlü rahatlığı vermeye çalışıyoruz. Trabzonspor maçında  hücumdaki en önemli oyuncularımızdan biri Quaresma sakatlanıyor, yeri  dolduruluyor. Pırıl pırıl bir takımımız var. Metin-Ali-Feyyaz dönemindeki gibi  dayanışma, saygı ve sevgi en üst seviyede."

 "Kendi maçlarımıza bakacağız"

 Puan farkına rağmen temkinli ifadeler kullanan Ürkmezgil, "Zor  deplasmanlardan birini aşmış olduk. Bu galibiyet avantajımızı daha da  güçlendirdi. Her zaman kendi maçlarımıza bakacağız. Açıkçası rakiplerin yarınki  karşılaşması beni ilgilendirmiyor. Ligin boyu kısaldıkça, puan farkı açıldıkça  şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacakları  karşılaşmaya değinen Ahmet Ürkmezgil, "İnşallah bu rakibi eleyerek turu atlarız.  Gelecek hafta ligde maçın olmaması bana göre iyi oldu. Rövanş mücadelesine daha  rahat hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın golcülerine övgü

Ahmet Ürkmezgil, takımın üç golcü oyuncusu Cenk Tosun, Anderson  Talisca ve Vincent Aboubakar'a övgüde bulundu.

Cenk Tosun'un Burak Yılmaz'dan sonra yetişen en iyi yerli golcü  olduğunu anlatan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Cenk, milli takımın golcüsü. Golü inanılmaz koklayan ve özverili  çalışan bir isim. Talisca'nın değeri ortada. Kanatta, ortada, forvet arkasında  fark etmiyor, her yerde oynuyor. Topun başına geldiğinde 'gol' diye bakıyoruz.  Trabzonspor maçında da Onur'un kapattığı köşeye inanılmaz şekilde golü attı.  Aboubakar da eleştiri aldı. Buraya alışması güç oldu ama gücüyle tekniğini çok  iyi birleştiriyor. Sağa sola iyi deplase oluyor. Üçü de değerli oyuncular."

"Hutchinson'u Allah nazardan saklasın"

Ahmet Ürkmezgil, Trabzonspor maçında galibiyet golünü atan ve  istikrarlı performansıyla takımına katkısını veren Atiba Hutchinson'ın ise tam  anlamıyla bir işçisi olduğunu söyledi.

Hutchinson'ı "örümcek ayak" olarak tanımlayan Ürkmezgil, sözlerini  şöyle tamamladı:

"Hutchinson, çok namuslu bir futbol işçisi. Beşiktaş'ı ailecek çok  seviyorlar. Futbola ve işine saygısı, sevgisi çok farklı. Başka bir takımda olsa  da aynı şekilde oynardı. Bu yaşta performansı normal değil. Beşiktaş sevgisiyle  işini birleştirdi ve bu performansı sürekli gösterdi. Hutchinson'ı Allah nazardan  saklasın. Her maçta böyle oynuyor, kötü bir maçı yok."

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