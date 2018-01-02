Huzeyfe Durmaz: Gaziantepspor kapanmıyor. Kimsenin buna gücü yetmez

2017'nin son gününde faaliyetleri durdurma kararını resmi internet sitesinden açıklayan Gaziantepspor'da sürpriz gelişme yaşandı.

Valilik önünde toplanan Başkan Huzeyfe Durmaz ve yönetim kurulunun kulübün anahtarını teslim edeceğini iddia edilmişti ancak Başkan Durmaz yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'un kapanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Başkan Durmaz: Gaziantepspor Kulübü kapanmıyor

Durmaz şöyle devam etti:

"Gaziantepspor Kulübü kapanmıyor. Kimsenin buna gücü yetmez. Amacımız Gaziantepspor camiasını bir araya getirmek. Yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapmaktayız. Kapatma gibi asla bir şey yoktur. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var."

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