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Hyun Jun Suk, Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti

Trabzonspor’un geçen sezon başında Porto’dan kiraladığı ancak beklenen verim alınmadığı için devre arasında yine takımına gönderdiği Hyun Jun Suk, Trabzonspor’dan 452 bin 250 Euro fesih tazminatı olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurdu.

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Bordo-Mavililer bu başvuruya, “Usulüne uygun olarak ödeme talebinin olmadığı ve dolası ile FIFA’ya başvuru hakkı bulunmadığı” yönünde cevap verdi.

Trabzonspor’un bu cevabına Suk’un verdiği yanıt ise Ocak ayında Trabzonspor’a ulaştığı ancak eksik olduğu gerekçesiyle yeniden FIFA’dan istendiği bildirildi.

FIFA tarafından Suk cephesine eksikliğin giderilmesi için talepte bulunulduğu belirtilirken henüz bir cevap gelmediği kaydedildi.

(Milliyet)

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