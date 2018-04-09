Hyun Jun Suk, Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti

Bordo-Mavililer bu başvuruya, “Usulüne uygun olarak ödeme talebinin olmadığı ve dolası ile FIFA’ya başvuru hakkı bulunmadığı” yönünde cevap verdi.

Trabzonspor’un bu cevabına Suk’un verdiği yanıt ise Ocak ayında Trabzonspor’a ulaştığı ancak eksik olduğu gerekçesiyle yeniden FIFA’dan istendiği bildirildi.

FIFA tarafından Suk cephesine eksikliğin giderilmesi için talepte bulunulduğu belirtilirken henüz bir cevap gelmediği kaydedildi.

(Milliyet)