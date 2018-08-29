IAAF Dünya Kupası'nda Avrupa Kıta Karması'nda 7 Türk sporcu yarışacak

Çekya'da, 8-9 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Dünya Kupası'nda 7 Türk atlet, Avrupa Kıta Karması'nda yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentindeki müsabakalarda, 200 metrede Ramil Guliyev, 400 metre engellide Yasmani Copello, 100 metrede Jak Ali Harvey, 4x100 metrede ise Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, İzzet Safer ve Aykut Ay piste çıkacak.

Avrupa Atletizm Birliği’nin, IAAF’a gönderdiği kadrodaki 7 Türk sporcu Avrupa Kıta Karması adına yarışacak.

IAAF Dünya Kupası'nda, Avrupa'nın yanı sıra Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik karmaları mücadele edecek.