İbrahim Hacıosmanoğlu: Başkan kimseyi böyle laf oyunlarıyla kandırabileceğini zannetmesin

Trabzonspor'da Akhisar maçı kazanıldı, kara bulutlar biraz dağıldı ama camia kongre atmosferinden çıkmış değil. Kısa süre önce olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın yaptığı, "Zarar ettirdiğimi söylüyorlar, gerekirse içerideki paramı almam ama tüm başkanlar da kendi döneminin zararını karşılasın. Ben dahil herkes kendi döneminin borcunu ödesin" çıkışına ilk yanıt kendisinden önce bu koltukta oturan ve yeniden adaylığa hazırlanan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan geldi. Hacıosmanoğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

'İyice bir hesaplayalım'

"Başkan iyi söylemiş, güzel söylemiş. O zaman şöyle yapalım; kendisinin döneminin gerçek zararını bir hesaplayalım. Bizim geldiğimizde satılabilir oyuncular vardı. Şimdi elimizde yine iyi oyuncular var ama birçoğunun bir sonraki transferinden para kazanmak neredeyse imkansız. Ayrıca bu süreçte stat yapıldı, isim hakkı satıldı. O işin en önemli boyutlarından biri, ayrıca konuşmak gerekir..."

'Laf oyunlarına gerek yok'

"Sonrasında localar uzun yıllar için satıldı. Kartal'daki arazide biz ciddi bir mesafe almıştık, bizden sonra işi yürütemediler çok büyük bir kayıp var. Eğer biz görevde kalmaya devam etseydik o bahsettiği borcu kapatmış olacaktık. Muharrem Usta samimiyse ve kendi döneminin zararını ödeyecekse ben de Trabzonspor tarihindeki tüm başkanların borçlarını ödemeye hazırım. Başkan kimseyi böyle laf oyunlarıyla kandırabileceğini zannetmesin."

(Fanatik)