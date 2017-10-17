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İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzonspor başkanlığı için çalışmalara başladı

Art arda alınan kötü sonuçların ardından Trabzonspor’da yönetime olan tepki her geçen gün artıyor. Son olarak Divan Kurulu’ndan ‘erken seçim’ sesleri yükselirken, kulislerde konuşulan ismin eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu olduğu öğrenildi.

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Sezona şampiyonluk umutlarıyla giren ancak beklenmedik kayıplarla zirve ile puan farkını 13’e çıkaran Trabzonspor’da, her geçen gün yönetime olan tepki artıyor. Divan üyeleri, son kongrede mevcut Başkan Muharrem Usta’nın görevi bırakması ve en kısa zamanda yeniden başkanlık seçimi olması görüşünde birleşti. Olası bir seçimde ise kulislerde konuşulan ismin 2013-2015 yılları arasında Bordo- Mavililer’de başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu olduğu öğrenildi.

Erken seçim olmazsa mayısta... 

Erken seçim olmadığı takdirde mayısta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde ise tek aday olarak gözüken Hacıosmanoğlu, iyi bir ekiple tekrardan Trabzonspor’un başına geçmeyi hedefliyor. 51 yaşındaki Hacıosmanoğlu, hatırlanacağı üzere 6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybetmiş ve görevini Muharrem Usta’ya devretmişti.

(Fanatik)

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