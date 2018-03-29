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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adayı olmayacağı ortaya çıktı

Trabzonspor'da eski kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağı belli oldu.

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Trabzonspor'da kongreye kısa bir süre kala Ahmet Ağaoğlu başkan adaylığını açıklarken, adaylık için ismi geçenlerden eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa aday olmayarak Ağaoğlu'na destek vereceği ortaya çıktı.

Bu gelişmeyi doğrulayan isim ise başkanlığa adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu oldu.

Ağaoğlu verdiği bir röportajda "Eski başkan İbrahim Hacıosmaoğlu’nun 2 bin 500 oy ile size destek vereceğini öğrendik. Sizi aradı mı? Yol arkadaşlarınızı kısmen de olsa belirlediniz mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Evet sağolsun beni aradı. Rakam telaffuz etmedi ama ‘Başkan ben aday değilim. Lütfen sen ciddi düşün. Benim senin için yapabileceğim oy desteğim var. Aday değilim ama oy desteği ile arkandayım’ dedi”

(Haber61)

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